Присяжнюк: ветерани Київщини отримали допомогу - понад 10 мільйонів

Напередодні 66-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні ветерани Київської області отримали з бюджету держави, бюджету області та меценатів матеріальну допомогу на загальну суму понад 10 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам перед урочистостями для ветеранів в приміщенні Київської облдержадміністрації заявив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, наразі в області налічується 93 тис. ветеранів війни. Органи державної влади, як зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, місцевої влади та меценати напередодні свята залучили чималі кошти для того, щоб підтримати ветеранів. Зокрема, з державного бюджету в якості одноразової допомоги їм було надано від 1 до 2 тис. грн., з обласного бюджету ще по 200 грн. Крім того, до Дня Перемоги 15 ветеранам було вручено автомобілі та 5 квартир.

Водночас А.ПРИСЯЖНЮК запевнив, що матеріальна допомога ветеранам «не закінчиться 7 чи 9 травня, ми будемо допомагати ветеранам й надалі». За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, напередодні свята практично всі ветерани, інваліди та учасники війни пройшли медичне обстеження а тим, кому це було потрібно, отримали госпіталізацію.

«Ми не тільки оголосили рік тому 65-ту річницю Роком ветеранів, це буде і 66-та річниця і наступні. Ми будемо проявляти турботу про ветеранів і надалі», - запевнив губернатор Київщини.