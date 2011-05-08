Світовий конгрес українців обурений законом про Прапор Перемоги

Світовий конгрес українців (СКУ) стурбований політичною незрілістю депутатів ВР, які намагаються ввести в ужиток поняття «Прапор Перемоги».

Про це йдеться в офіційному повідомленні, яке поширив СКУ.

«Світове українство говорить про небезпеку повернення України до комунізму та стурбоване політичною незрілістю депутатів, які на 20-му році незалежності легалізували символіку засудженої світом за тоталітаризм радянської імперії», - зазначаються в СКУ.

Як наголошується в повідомленні, «Світовий Конгрес Українців висловлює обурення у зв’язку зі схваленням Верховною Радою змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років", що вводять в ужиток нове поняття «Прапор Перемоги», яким є червоний прапор зокрема з зображенням зірки та серпа і молота, а також зобов’язують здійснювати «офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України».

«СКУ глибоко стривожений політичною незрілістю та національною несвідомістю народних депутатів, які на 20-му році незалежності України прийняли зміни до Закону щодо легалізації червоного прапора», - йдеться у заяві.

Світовий конгрес українців, який представляє інтереси понад 20 мільйонів українців світу, робить невтішний висновок: «Цим самим вони уможливили пропагування в Україні символіки радянської імперії, тоталітаризм якої засудило міжнародне співтовариство, та заявили про бажання повернути Україну до комуністичного авторитарного режиму».

Президент СКУ Євген ЧОЛІЙ вважає, що «прийняття рішення про офіційне використання червоного прапора є наругою над пам’яттю мільйонів українців, що постраждали внаслідок більше ніж 70-літнього панування в Україні тоталітарного комуністичного режиму, який під своїм червоним прапором здійснював геноцид українського народу, руйнував українські церкви, знищував українських діячів науки і культури та всякі прояви українського національного духу».

Довідка УНІАН. Світовий Конгрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад діаспори. СКУ представляє інтереси більш як 20 мільйонів українців та об’єднує в своєму складі українські організації із 32-ох країн світу. Заснований у 1967 році, СКУ був визнаний неурядовою організацією в Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй у 2003 р.