Опозиційні партії закликали зривати і знищувати червоні прапори

Сумські обласні осередки політичних партій та громадських організацій закликали громадян «зривати і знищувати» червоні прапори, якщо 9 травня їх встановлять в області.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення підписали представники Сумських обласних організацій ВО «Батьківщина», партії «За Україну!», Народного Руху України, ВО «Свобода», партії «Народний союз «Наша Україна», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, УНА, товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка і товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса.

«Ми – громадські організації та політичні сили Сумщини виступаємо проти вивішування червоних прапорів 9 травня! Ми закликаємо сумчан ігнорувати рішення Верховної Ради щодо встановлення червоних прапорів із радянською символікою в День Перемоги. Дана ініціатива провладної більшості є неприйнятною! Схваливши цей законопроект, Верховна Рада вкотре показала, що вона нелегітимна і антиукраїнська. Під червоними прапором загинули мільйони людей у концтаборах, під час голодоморів. Під цим прапором радянська влада вбивала свій народ», - сказано у зверненні.

У документі наголошується, що «рішення діючої влади щодо використання червоних прапорів – чергова спроба розколоти Україну та відволікти увагу населення від провалу економічної та соціальної політики нинішнього уряду».

«Ми закликаємо не вивішувати червоні прапори, а там де вони вивішені - зривати та знищувати їх. Це єдиний спосіб дієво реагувати на цей антиукраїнський крок влади! Звертаємося до інших свідомих політичних сил, громадських організацій та їх лідерів організувати людей на спротив антиукраїнським діям», - закликають представники місцевих осередків партій та організацій національно-демократичного спрямування.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (про порядок офіційного використання копій прапора Перемоги). Законом передбачено офіційне підняття у День Перемоги копій прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.

4 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоних прапорів під час святкових заходів до Дня Перемоги, тільки-но документ надійде йому на підпис.

5 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що Адміністрація Президента передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів та Міністерство юстиції.