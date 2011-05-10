У Жириновського вимагають не пускати в РФ заробітчан із Західної України

Ліберально-демократична партія Росії вимагає визнати персонами нон-грата заробітчан із Західної України у зв`язку з учорашніми подіями у Львові.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам заявив депутат Державної думи РФ від фракції ЛДПР Сергій ІВАНОВ.

«Фракція ЛДПР вимагатиме від Міністерства закордонних справ конкретних дій, спрямованих на покарання винних. Фракція ЛДПР вимагає повністю заборонити перекази в Західну Україну, зокрема, в місто Львів. Також ми вимагаємо, щоб особи, які приїжджають у Російську Федерацію із Західної України заробляти і тим самим годувати своїх націоналістів, були визнані персонами нон-грата і не приймалися на нашій території», - заявив С.ІВАНОВ.

Він вважає, що Держдумі необхідно направити ноту протесту до парламенту України. «Перемога в нас одна на всіх. За ціною ми не постояли, але те, що зараз діється на просторах СНД, коли наші військовослужбовці знаходяться у в`язницях у колишніх радянських республіках у Середній Азії, що наша країна дозволяє витирати ноги об своїх громадян, жодною мірою нас не прикрашає», — додав російський депутат.

При цьому він підкреслив, що ЛДПР не вважає нацистами всіх українців.