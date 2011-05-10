Слідчий дозволив провести медобстеження Луценка у клініці

За зверненням адміністрації Київського слідчого ізолятору слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України надав дозвіл на проведення медичного обстеження колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в умовах стаціонару однієї із медичних установ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц. р. колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально затягують ознайомлення з матеріалами справи.

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО в заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що чинитиме опір примусовому годуванню, навіть якщо працівникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

8 травня в прес-службі Генеральної прокуратури заявили, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА задовільний.

Сьогодні, 10 травня, дружина Ю.ЛУЦЕНКА повідомила, що екс-міністр внутрішніх справ України не має наміру припиняти голодовку в СІЗО, незважаючи на погіршення стану здоров`я.

«Він продовжуватиме голодовку доти, поки не вирішиться ця ситуація в той чи інший бік. Це його слова», - сказала Ірина ЛУЦЕНКО.

При цьому І.ЛУЦЕНКО підкреслила, що її чоловік не приймає суміш для голодовки і п`є тільки воду.