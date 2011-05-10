Юлія Тимошенко привітала Івана Малковича з днем народження

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко привітала українського поета, директора видавництва "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Івана Малковича з 50-річним ювілеєм, повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

"Знаю Вас як блискучого видавця, який підносить вітчизняне книговидання на якісно новий рівень та здобуває українській книзі світову славу. "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" - це синонім доброго смаку, захоплюючого змісту та якісного оформлення; це синонім книги, на яку з нетерпінням очікує читач. Важливо, що Ваше видавництво особливу увагу приділяє саме дитячій книзі, змалечку долучаючи юного читача до рідного слова", - йдеться у привітанні Юлії Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що талановита людина - талановита в усьому.

"Ви також знані як чудовий поет та перекладач. Реалізація цих Ваших обдарувань є окремим вагомим внеском у сучасну українську літературу. Цього світлого дня бажаю Вам міцного здоров’я, довгих років життя, щастя та натхнення. Нехай усі Ваші плани реалізуються задля утвердження України, розквіту нашої національної мови та культури", - побажала Івану Малковичу Юлія Тимошенко.

Український поет, видавець, власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович народився 10 травня 1961 року у Нижньому Березові Косівського району Івано-Франківської області. Випускник філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.