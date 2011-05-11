Грищенко пропонує не робити однобічних висновків про події у Львові

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пропонує не робити однобічних висновків про події 9 травня у Львові.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УНІАН під час перебування у Стамбулі, коментуючи заяву російського МЗС щодо подій у Львові.

“Я думаю, що ті заходи, які були проведені у Києві, які були проведені по всій країні, вони свідчать про те, що ми глибоко шануємо усіх тих, хто віддав своє життя під час боротьби з фашизмом за те, щоб люди жили вільними, щоб вони жили у своїй незалежній Українській державі, і щоб ми всі разом могли знаходити порозуміння, як відзначаючи усіх тих, хто віддавав своє життя за незалежну Україну, борючись з фашизмом, так і шукати шляхи, щоб будувати цю Україну на засадах, які й стали результатом тих висновків, які людство зробило з результатів цієї війни”, - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що Україна, “як, мабуть, мало хто інший” втратила на війні дуже багато і цивільного населення, і фронтовиків, а також “виставила чотири українських фронти” і була визнана країною-засновницею Організації Об’єднаних Націй.

“Тому, коли ми озираємось у минуле, ми маємо розуміти, що саме там нам дається дороговказ знаходити порозуміння і не створювати на тлі відзначення цієї дати якогось свого політичного інтересу. Чи йдеться про наші внутрішні якісь розборки, чи про тих, хто думає, що на цій даті можна робити односторонні висновки, які відходять від цього, набагато більш високого принципу, більш високого ставлення до цієї дати та її вшанування”, - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив, що українська влада не діяла, коли у Львові був розтоптаний вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора.

Він з обуренням констатував, що “за фактичного невтручання влади, бешкетуючі молодики відібрали у співробітників російського Генерального консульства у Львові і розтоптали вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора, який мав бути покладений до пам`ятника радянським воїнам на Пагорбі Слави».

О.ЛУКАШЕВИЧ також висловив сподівання, що винні будуть знайдені місцевими правоохоронними органами і понесуть заслужене покарання, а такі ситуації надалі будуть виключені з практики двосторонніх відносин.