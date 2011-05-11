Регіонали пропонують покликати до ВР Могильова

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує заслухати у Верховній Раді міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо подій у Львові під час святкування Дня Перемоги 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва парламенту.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ створити робочу групу для вивчення подій у Львові, і Верховна Рада також має відреагувати на дані події.

«Винуваті мають бути наказані. Якщо не буде правової оцінки, це може вплинути на нашу державність», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У зв’язку з цим він запропонував заслухати у п’ятницю, 13 травня, під час години запитань до уряду інформацію міністра внутрішніх справ або створити тимчасову слідчу комісію.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що створення ТСК є питанням на перспективу. За його словами, краще було б заслухати відповідну інформацію МВС у п’ятницю.