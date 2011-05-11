В Азарова визнали, що операція «китайська гречка» була комерційною

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заперечує причетність до компанії «Хліб Інвестбуд», що здійснювала імпорт китайської гречки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ні я, ні мої близькі, не мають ніякого відношення до цієї компанії», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому саме ця компанія імпортувала крупу, М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що ці операції були комерційними й не фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету, й перебували поза системою державних закупівель.

Водночас міністр повідомив, що наразі МінАП залучило аудиторську компанію SGS для вивчення цінової кон`юнктури гречаної крупи на китайському ринку на момент її імпорту «Хліб Інвестбудом» для перевірки обгрунтованості відпускної ціни гречки всередині України.

За попередніми даними, повідомив міністр, на момент проведення операції вартість гречаної крупи в портах Китаю становила до 1 700 грн. за тонну, і в даний час досягла 1 800 грн. за тонну.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що оптова відпускна ціна китайської крупи в роздрібну мережу компанією "Хліб Інвестбуд» становить 16,06 грн. за кілограм.

Міністр також уточнив, що на сьогоднішній день всього в країну імпортовано 800 тонн китайської гречаної крупи, з яких 750 тонн вже відпущено вроздріб, а реалізовано населенню близько 150 тонн.

Міністр також зазначив, що в наступному маркетинговому році в Україні не очікується дефіциту гречки, оскільки аграрії значно збільшили площі посівів під цю культуру.

Зокрема, уточнив МН.ПРИСЯЖНЮК, поточного року планується посіяти 313 тис. га гречки, що на 97 тис. га більше факту сівби під урожай 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія “Хліб Інвестбуд” є структурним підрозділом Державної продовольчо-зернової корпорації України.

На сьогодні до складу Державної продовольчо-зернової корпорації України входять 44 філіали, серед яких 17 борошномельних підприємств, 1 крупозавод і 3 заводи з виробництва комбікормів, робочі зернові ємності яких становлять 3 млн. 461,1 тис. тонн, а робочі потужності переробних підприємств – 931,1 тис. тонн.