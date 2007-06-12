Мороз підозрює, що Тимошенко була не в собі, коли писала заяву

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз обіцяє зачитати заяву Юлії Тимошенко про складання депутатських повноважень відразу ж після того, як вона особисто підтвердить, що писала таку заяву. Про це А.Мороз заявив в ході сьогоднішнього пленарного засідання ВР.

Як передає кореспондент ЛігаБізнесІнформ, А.Мороз повідомив, що у нього є набране на комп`ютері повідомлення від імені Ю.Тимошенко про те, що вона написала заяву про вихід з фракції. Проте, за словами А.Мороза, Ю.Тимошенко не була на засіданні парламенту 1 червня, тому він не може однозначно сказати, що лідер БЮТ написала таку заяву усвідомлено.

Спікер підкреслив, що як тільки від Ю.Тімошенко поступить підтвердження, він одразу ж зачитає її заяву на засіданні парламенту.

Нагадаємо, сьогодні вранці А.Мороз зачитав 50 заяв народних депутатів - представників Блоку Юлії Тимошенко - про складання депутатських повноважень.