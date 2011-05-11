Стан Луценка - середньої тяжкості (документ)

Депутат Верховної Ради від “Народної самооборони” Володимир АР`ЄВ на своїй сторінці в Facebook виклав копію документа про справжній стан здоров`я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

«В цьому документі, зокрема, говориться: “Адміністрація лікарні повідомляє, що ЛУЦЕНКО Ю.В. був доставлений 10.05.2011 р. до лікарні в стані середнього ступеню тяжкості. На основі лабораторних даних, допоміжних методів обстеження та огляду спеціалістів був виставлений діагноз: Хронічний панкреатит в стадії загострення. Хронічний гастродуоденіт. Нейроциркулярна дистонія по кардиальному типу. Цукровий діабет, тип II”. В документі також сказано, що на сьогоднішній день діагноз той же, що і вчора, стан здоров`я Юрія ЛУЦЕНКА - середнього ступеню важкості, і він потребує лікувального режиму», - інформують в “Народній самообороні”.

При цьому уточнюється, що «документ датовано нинішнім числом і підписано головним лікарем Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги О.А.ТКАЧЕНКО”. Документ адресовано слідчому з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Сергію ВОЙЧЕНКУ.

Фотокопію документа також розміщено на сайті.

«Таким чином всі заяви ГПУ про “задовільний” стан здоров`я Юрія ЛУЦЕНКА виявились брехнею», - заявляє «Народна самооборона».