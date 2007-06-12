Росія не спішить з поясненнями щодо Жулинського

Росія поки що не надала офіційної відповіді про причини заборони на в’їзд до Росії раднику Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу у вівторок речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

“Поки що офіційної відповіді російської сторони ми не отримали”,- сказав він.

А.ДЕЩИЦЯ повідомив, що на сьогодні українська і російська сторони ведуть активні консультації з метою напрацювання спільного підходу до вирішення питання стосовно заборони на в`їзд як російським громадянам в Україну, так і українським до Росії.

Речник припустив, що такий спільний підхід буде напрацьований впродовж десяти днів.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня академік М.ЖУЛИНСЬКИЙ приватно подорожував з дружиною і донькою до Санкт-Петербурга, щоб відвідати могилу родича. Проте без пояснення причин його затримали і депортували назад в Україну.

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