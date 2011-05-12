Голова Донецької облради обурений «брудним шоу» у Львові

Голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ обурений провокаційними діями політичних сил, екстремістів і хуліганів, які влаштували безпорядки у Львові 9 травня.

Про це він заявив у відкритому звернення до жителів Донецької області й України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Події у Львові 9 травня А.ШИШАЦЬКИЙ вважає «брудним шоу».

«Мені гірко думати, якої образи завдали ці «псевдопатріоти» нашим ветеранам, які відстояли в боях свободу і незалежність України. Переконаний, що правоохоронні органи і прості громадяни нашої країни дадуть справедливу оцінку цим діям, що поставили пляму на імідж України як цивілізованої європейської держави. Є речі, які не можуть бути предметом політичних спекуляцій. Це пам`ять про полеглих у боях за Батьківщину і їх безсмертний подвиг», - заявив він.

А.ШИШАЦЬКИЙ відзначив, що День Перемоги має бути для всіх українців святим святом.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День Перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

Міліція порушила 5 кримінальних справ за порушення громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові.