Екс-спікера Криму залишили за гратами ще на 2 місяці

Апеляційний суд Криму продовжив до шести місяців - до 21 липня - термін утримання під вартою колишнього голови Верховної Ради Криму, нині - депутата ВР АРК Анатолія ГРИЦЕНКА, який обвинувачується в незаконних операціях з майже п`ятьма тисячами гектарів землі радгоспу «Азовський».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив прохання прокуратури про продовження арешту А.ГРИЦЕНКА для проведення додаткових слідчих дій, зокрема, допиту директора радгоспу «Азовський», урядовців Ленінської райдержадміністрації і відділу земельних ресурсів.

Рішення суду не оскаржується.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКА було затримано 24 січня 2011 року за підозрою в перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської РДА у 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський».

Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, які у другій половині березні продовжив ще на два місяці - до 21 травня.

А.ГРИЦЕНКО також підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель і зловживанні службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, у 1996-1998 рр. і у 2006-2010 рр.