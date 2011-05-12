«Батьківщина»: Тимошенко в Харків не пускає керівництво держави

Рішення про заборону лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Харків приймалося не слідчими ГПУ, а вищим політичним керівництвом держави.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби ВО «Батьківщина».

«Режим ЯНУКОВИЧА вкотре поглумився над демократією та політичною конкуренцією як її основою. Обмежуючи у пересуванні Ю.ТИМОШЕНКО, влада позбавляє її гарантованих Конституцією прав на професію та політичну діяльність. Будучи невиїзною, лідер партії «Батьківщина» позбавляється головного – можливості зустрічатися із громадянами в різних куточках України та розповідати їм правду про ситуацію в державі», - йдеться у заяві.

У партії переконані, що ухвалюючи рішення про заборону поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова, влада взяла до уваги результати її нещодавнього візиту до Сум. У «Батьківщині» упевнені, що «в Адміністрації президента перелякані тим, наскільки тепло сумчани зустрічали Ю.ТИМОШЕНКО, продемонструвавши при цьому колосальний протестний потенціал».

«Влада боїться того факту, що чаша терпіння людей по всій країні переповнена і вони відмовляються терпіти знущальні експерименти режиму ЯНУКОВИЧА. Тому режим робить усе можливе, щоб ізолювати лідера справжньої опозиції від людей», - зазначають у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відділ зв’язків зі ЗМІ ГПУ повідомив, що Генеральна прокуратура України вимушена відмовити екс-прем’єр-міністру ЮТИМОШЕНКО у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова. «Генеральна прокуратура України вимушена відмовити їй (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова 17–18 травня 2011 року, оскільки у вказані дні заплановано проведення слідчих дій за її участю», - повідомили у Відділ зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури.