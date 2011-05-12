В Азарова визнали, що ціна російського газу перевалить за $400

Ціна імпортного природного газу для України в третьому кварталі 2011 року прогнозується на рівні 350 дол. за тисячу кубічних метрів, а в четвертому кварталі вона може перевищити 400 доларів за тисячу кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту з питань нафтової, газової, торф`яної, нафтопереробної промисловості й альтернативних видів палива Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Костянтин БОРОДІН під час українсько-російського економічного форуму сьогодні в Києві.

«Прогнозна ціна природного газу для України, з урахуванням знижки, в третьому кварталі може становити близько 350, у четвертому кварталі поточного року – 400 дол. і вище», - сказав він.

Водночас К.БОРОДІН нагадав, що Україна в особі міністерства і НАК «Нафтогаз України» веде діалог з російською стороною про внесення змін до контракту на постачання природного газу до України.

«Ці контракти не відповідають останнім змінам, які були внесені до контрактів між держсуб`єктами Росії і європейських країн», - додав К.БОРОДІН.

Також він уточнив, що українська сторона пропонує внести ряд змін до чинного контракту в частині зміни базової ціни газу, включення в контракт знижок залежно від обсягу газу, що закуповується, і сезонних знижок. Крім того, пропонується внести зміни в складові формули ціни газу для України, яка нині прив`язана до газойлю, який в енергобалансі України не застосовується.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.