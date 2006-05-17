Сьогодні відкривається Каннський кінофестиваль

Сьогодні ввечері в Каннах на Лазурному березі Франції відкриється 59-й Міжнародний кінофестиваль, який вважається одним з найпрестижніших оглядів досягнень світового кінематографа, передає РІА «Новости».

Фестиваль відкриється світовою прем`єрою картини Рона ХОВАРДА "Код та Вінчі", знятої за однойменним бестселером американця Дена БРАУНА. Фільм буде показаний поза конкурсом.

Ажіотаж навколо цієї картини, що вміло підігрівається фахівцями з піару, як би відсунув на задній план основну конкурсну програму. Тим часом, серед претендентів на "Золоту пальмову гілку" - найвищу нагороду Каннського фестивалю - фігурують імена таких відомих майстрів кінематографа, як іспанець Педро АЛЬМОДОВАР, британець Кен ЛОАЧ та італієць Нанні МОРЕТТІ.

П.АЛЬМОДОВАР, який уже ставав переможцем кінофестивалю в Каннах, представить на суд журі свою нову картину "Повернутися", прем`єра якої відбулася нещодавно в Іспанії.

Каннський завсідник К.ЛОАЧ прибуде на фестиваль з картиною "Здіймається вітер", а Н.МОРЕТТІ, чиє ім`я також добре відоме на набережній Круазет, представить стрічку "Кайман", присвячену сучасній італійській політиці, котра і після свого виходу на екрани в березні встигла наробити чимало шуму в Італії.

Непогані шанси, на думку експертів, має й історична драма "Марія-Антуанета" з Кірстен ДАНСТ у головній ролі. Цю стрічку представить американка Софі КОППОЛА.

В цілому в основній конкурсній програмі бути представлено 20 повнометражних художніх фільмів. Як завжди, одним з лідерів за кількістю представлених стрічок є Франція. Французький кінематограф у Канні представлятимуть Брюно ДЮМОН ("Фландрія"), Ніколь ГАРСІЯ ("Слідом за Карлі") і Кса’є ЖІАННОЛІ ("Коли я був співаком" з Жераром ДЕПАРДЬЄ в головній ролі).

Журі нинішнього фестивалю очолить відомий гонконзький режисер Вонг КАРФАЙ. Разом з ним визначати володаря "Золотої пальмової гілки" та інших почесних призів будуть режисери Патріс ЛЕКОНТ, Елія ШУЛЕЙМАН і Лукреція МАРТЕЛЬ, актриси Моніка БЕЛУЧЧІ, Хелена БОНЕМ-КАРТЕР і ЧЖАН Цзиї, актори Семюел Л. ДЖЕКСОН і Тім РОТ.

Журі конкурсної програми "Особливий погляд" очолить американський актор і постановник Тім ХЕЛЛМЕН, а журі конкурсу "Золота камера", в якому змагаються найкращі дебютні роботи, - брати ЛЮК і Жан-П’єр ДАРДЕННІ з Бельгії, чия картина "Дитина" минулого року стала переможцем Каннського фестивалю.

Журі конкурсу короткометражних фільмів працюватиме під керівництвом відомого російського кінематографіста Андрія КОНЧАЛОВСЬКОГО.

Для проведення церемонії закриття фестивалю, яке відбудеться 28 травня, запрошений один з найпопулярніших акторів сучасного французького кіно Венсан КАССЕЛЬ.

За традицією Каннський фестиваль привертає величезну кількість публіки, отож на час проведення кіноогляду 70-тисячне населення цього курортного міста збільшується щонайменше втричі. Нескінченні туристичні потоки змушують владу вживати підвищені заходи безпеки, які цього року забезпечуватимуть близько тисячі співробітників правоохоронних органів.

Українські фільми не братимуть участі в конкурсі.