ВР зобов'язала батьків забирати з пологового дітей, покинутих матерями

Верховна Рада України ухвалила в цілому з пропозиціями Президента Закон України "Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України" щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 267 народних депутатів з 365, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що батько, який не перебуває у шлюбі з матір`ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов`язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я, якщо цього не зробила мати дитини. Якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.