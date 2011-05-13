Янукович перевірить, як готуються до проведення «Формули-1» на воді
08:24, 13 травня 2011Політика
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Поїздка на Київщину
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає комплекс «Агромарс» з виробництва м’яса у Київській області.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
У Вишгороді В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом підготовки інфраструктури для проведення в Україні етапу чемпіонату світу «Формула-1» на воді.
Представники ЗМІ запрошуються на 9.00 (с. Гаврилівка Вишгородського району).
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