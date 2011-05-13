Янукович перевірить, як готуються до проведення «Формули-1» на воді

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає комплекс «Агромарс» з виробництва м’яса у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

У Вишгороді В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом підготовки інфраструктури для проведення в Україні етапу чемпіонату світу «Формула-1» на воді.

Представники ЗМІ запрошуються на 9.00 (с. Гаврилівка Вишгородського району).