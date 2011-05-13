Що робитимуть топ-менеджери і рекрутери у п’ятницю, 13-го

Сьогодні, 13 травня, в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» пройде експертна дискусія на тему «Як сформувати команду?».

Як розповіла модератор заходу – бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ, на «шабаш» у п’ятницю, 13-го, запрошуються власники бізнесу, топ-менеджери, hr-менеджери та рекрутери.

Під час дискусії говоритимуть на такі теми:

Як підібрати персонал під компанію і її цілі?

Скільки компанії потрібно проводити співбесід?

Який випробний термін має пройти кожний кадр?

Скільки залишається людей в компанії після співбесід, випробних термінів?

Чи повинна компанія прощатися з конфліктним персоналом та тим, що не приносить результати?

Крім того, під час учасники заходу намагатимуться сформувати нову успішну команду.

Експертами виступлять Віталій МИХАЙЛОВ, директор по країнах СНД компанії WORLD STAFF ®, член правління HR Комітету EBA, автор і ведучий телепрограми «ПЕРСОНАЛ. КАР`ЄРА. БІЗНЕС» на каналі «UBC», та Ольга ЛОНДОН, директор з управління людськими ресурсами, IDS GROUP Ukraine.

Організатори закликають учасників приходити вчасно і до сутінків: хвилина спізнення – 1 гривня!

Захід відбудеться у прес-центрі агентства УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4). Початок - о 18:30.

Детальніше про умови участі у дискусійному клубі можна дізнатися тут