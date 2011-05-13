Янукович побував у курниках нардепа

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав підприємство промислового птахівництва «Комплекс «Агромарс» у Вишгородському районі Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ ознайомився із новими технологіями з виробництва м’яса курчат-бройлерів, оглянувши, зокрема, новозбудований комбінат з переробки м’яса птиці.

Президент поцікавився розмірами заробітної плати працівників заводу та проблемами, з якими стикається колектив, зазначили в прес-службі.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК та народний депутат України, засновник підприємства «Комплекс «Агромарс», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Євген СІГАЛ провели Президенту коротку екскурсію комбінатом. Вони поінформували главу держави про нинішні об’єми випуску продукції, а також окреслили перспективи галузі промислового птахівництва загалом і підприємства «Комплекс «Агромарс» зокрема.