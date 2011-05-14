Герман хоче знайти замовників подій у Львові 9 травня

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що необхідно знайти не лише винних у львівських подіях 9 травня, а й замовників цих подій.

Таку думку вона висловила в ефірі «Шустер live» на Першому національному.

«Окрім того, що треба знайти і покарати винних треба знайти і замовника, бо я переконана, що комусь було вигідно зробити Україну острівцем нестабільності – щоб про Україну знову заговорили… Як тільки Україна почала рухатись до Європейського Союзу, як тільки ми почали з Брюсселю отримувати сигнали про те, що ще цього року ми можемо підписати угоду Про асоціацію з Європейським Союзом і зразу почали розроблятись сценарії, щоб показати нашу державу, як таку державу, що принесе Європі багато проблем, бо в ній багато конфліктів – бо в ній воюють один з одним, ви подивіться, мовляв, на той Львів – там одні нарвані, та там одні такі сякі. Львів’яни не такі…», - наголосила вона.

Г.ГЕРМАН висловила думку, що до комісії, яка сьогодні вивчає події у Львові долучити різні сторони конфлікту, в тому числі й представників «Свободи».

Також вона вважає, що сьогодні владі потрібно розробити стратегію недопущення подібних провокацій в Україні. «Ми повинні чітко пам’ятати, що замовники на конфлікти в Україні завжди знайдуться, бо всім вигідно щоб Україна була слабкою, щоб ми воювали між собою і не йшли до Європейського дому», - наголосила радник Президента.

Водночас пізніше в ході програми Г.ГЕРМАН наголосила, що винних «знайти» легко. «Колись були винні євреї, тепер хочуть зробити винною Москву (у подіях 9 травня у Львові – УНІАН). Якби ми мали розум у себе в країні, то ніхто нізвідки не зміг би жодні конфлікти зробити в нашій країні», - зауважила вона.

В свою чергу, народний депутат від Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ вважає, що саме «Свобода» виконувала чиєсь замовлення, влаштувавши провокації у Львові 9 травня.

Перед цим з подібною думкою виступила депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО. Вона не виключила, що «Свобода» виконувала замовлення Кремля.

«Сьогодні говорять про провокацію, БОНДАРЕНКО правильно поставила питання, хто зробив провокацію?.. я скажу, що провину несуть і депутати і влада, але скажіть мені хто цим подонкам (рос.), які збивали ветеранів, надягав маски на обличчя? Володимир ПУТІН приїхав одягнув? Хто готував шипи, які кидали під колеса ветеранів, ПУТІН приїхав ці шипи зробив, чи комуністи виготовили заздалегідь?... Хто влаштував полювання на ветеранів по всьому місту, коли зривали ордени. Це що теж ПУТІН зробив? Безумовно це була провокація, і я думаю розумні люди зроблять висновки чиє замовлення виконувала «Свобода» і на кого вона працювала в цій ситуації», - зауважив депутат.

О.ГОЛУБ підкреслив, що губернатор області, який є генералом міліції не міг не розуміти, що мало відбутись і не вжив відповідних заходів. «Або він поганий генерал, або він робив щось не те. Цей цирк про відставку для невтаємничених людей», - зауважив він.

Депутат зауважив, що Партія регіонів, яка «сприяла появі «Свободи» - як противагу Блоку Юлії Тимошенко, має замислитись над тим, що ця партія вийшла вже з під їх контролю».

Водночас, представники «Свободи» наголошували, що ця провокація була організована владою, а втілювалась міліцією.