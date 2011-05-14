Суд просять змінити запобіжний захід активісту Податкового майдану

Голова Комітету парламенту з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА просить суд змінити запобіжний захід активісту Податкового майдану Сергію КОСТАКОВУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

«Якщо ви не хочете дотримуватися правил цивілізованої політичної боротьби, будьте хоча б гуманні по відношенню до людей, громадян цієї країни», - звернулася Н.КОРОЛЕВСЬКА до влади, коментуючи справу активного учасника Податкового майдану С.КОСТАКОВА.

«Як відомо, агресія - останній притулок слабких. У випадку з Сергієм КОСТАКОВИМ, Юрієм ЛУЦЕНКОМ та іншими людьми, до яких застосовуються невиправдано жорсткі заходи, влада чинить саме з позиції слабкості», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона також повідомила, що звернулася до Печерського суду з заявою про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжного заходу.

Нагадаємо, С.КОСТАКОВ, активний учасник Податкового майдану, вже півроку утримується під вартою за звинуваченням у хуліганстві через нібито пошкоджений ним під час акції протесту автомобіль.

«У світі немає нічого ціннішого за людське життя і здоров`я. Один з головних критеріїв влади - бути гуманною і справедливою. Якщо ви не хочете дотримуватися правил цивілізованої політичної боротьби, будьте хоча б гуманні і справедливі по відношенню до людей, громадян цієї країни», - закликала Н.КОРОЛЕВСЬКА представників влади.