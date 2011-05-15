Біля будівлі ВР демонтовано намети, які стояли там кілька років
Повідомляє ЦГЗ МВС
Біля будівлі Верховної Ради сьогодні демонтовано намети, які стояли там декілька років.
Про це повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.
«Вранці співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували незаконно встановлені ще кілька років тому малі архітектурні форми біля будівлі Верховної Ради», - сказав В.ПОЛІЩУК.
За його словами, було вивезено близько 6 вантажівок різного сміття. Потім співробітники КП «Зеленбуд» впорядковували територію, культивували ґрунт і вкладали дерен.
«Працівники комунальних підприємств і міліції стали свідками антисанітарних умов на місці розташування наметів», - відзначив В.ПОЛІЩУК.
Він наголосив, що підставою для демонтажу стало рішення суду, і мешканці наметового містечка заздалегідь були сповіщені про таке рішення виконавчою службою.
Під час демонтажу один з віруючих чинив опір міліціонерам, і на нього було складено протокол.
Як повідомлялося, 14 травня в Києві під час акції «День гніву» її учасники намагалися підійти до будівлі ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркута» перешкоджали цим діям. Внаслідок цього сталася бійка між учасниками акції і правоохоронцями. Співробітники міліції затримали шістьох учасників "Дня гніву". Щодо затриманих було складено адміністративні протоколи, після чого їх було звільнено.