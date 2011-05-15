ЗМІ: голова МВФ вийшов з ванної і накинувся на покоївку

Керуючому директорові Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініку Стросс-Кану пред`явлені звинувачення в примусі до сексуального акту, спробі зґвалтування та незаконному позбавленні волі, повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції Нью-Йорка.

Стросс-Кан був затриманий 14 травня в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді незадовго до вильоту на Париж. Підставою для затримання стала скарга покоївки готелю Sofitel, де жив голова МВФ.

32-річна жінка, чиє ім`я залишається невідомим, ввійшла до номера Стросс-Кана прибирати, вважаючи, що в номері нікого немає. Як повідомляє New York Post, голова МВФ вийшов з ванної без одягу і накинувся на покоївку. Жінці вдалося вирватися, після чого вона розповіла про те, що сталося одному із співробітників готелю. Стросс-Кан швидко зібрався і вирушив до аеропорту. У поліції зазначили, що, кваплячись, він забув у номері мобільний телефон та інші особисті речі.

Наразі керівник МВФ перебуває в п`ятій поліцейській дільниці в Гарлемі. Співробітники цієї дільниці спеціалізуються на розслідуванні справ про злочини на сексуальному грунті, зауважує Лента.ру.