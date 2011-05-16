Українські миротворці перебувають у Кот-д’Івуарі незаконно.

Як повідомляє “Дзеркало тижня”,4 травня закінчився строк, передбачений законом для перебування місії українських миротворців у Кот-д’Івуарі. Закон про продовження місії досі не було прийнято.

Більше того, відповідний законопроект (щодо продовження терміну перебування українських миротворців у Кот-д`Івуарі) було внесено до Верховної Ради Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ лише 13 травня, тобто через 9 днів після закінчення такого строку.

У пояснювальній записці міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА до законопроекту №8499 йдеться: «Визначений законом України від 4 лютого 2011 року №3001-VI термін тимчасової передислокації українського авіаційного підрозділу у Кот-д`Івуар закінчується 4 травня 2011 року».

На даний час законопроект № 8499, за даними сайту Верховної Ради, спрямовано на розгляд профільного комітету. Як стало відомо ZN.UA, його розгляд у комітеті призначено на середу, а до сесійної зали Верховної Ради він потрапить лише у четвер, 19 травня. Таким чином, до цього часу законних підстав для перебування 60 українських миротворців у Кот-д`Івуарі не буде.

4 лютого 2011 року Верховна Рада прийняла закон про схвалення рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію указом Президента України В.ЯНУКОВИЧА про направлення українського миротворчого контингенту у Кот-д`Івуар. Цим законом чисельність української миротворчої місії у Кот-д`Івуарі збільшено до 60 осіб, термін перебування там обмежено трьома місяцями.