Міліція порахувала, скільки рук зривали прапор КПУ в Тернополі

У Тернополі до зриву з місцевого офісу КПУ партійного прапора, який згодом спалили в парку Слави, причетні шестеро осіб.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції.

У повідомленні сказано, що 9 травня близько 19.00 у чергову частину Тернопільського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, проникли через паркан на територію приміщення, що є власністю Тернопільського обласного комітету Компартії України, де, діючи з особливою зухвалістю, пошкодили майно вищевказаної партії, зірвавши партійний прапор і нанесли тілесні ушкодження 63-річному жителю обласного центру.

Після проведення дослідчої перевірки слідчим відділом Тернопільського міського відділу внутрішніх справ було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).

За даними правоохоронців, хуліганські дії вчинила група з шести осіб.

«Найбільш активно діяв 21-річний житель обласного центру, особу якого встановлено і 14 травня затримано в порядку ст. 115 КПК України як підозрюваного у вчинені злочину. У зв’язку з великим резонансом вказаних подій, з метою проведення більш об’єктивного розслідування даної кримінальної справи, досудове слідство доручено досвідченому слідчому обласного апарату УМВС», йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, у Тернополі представники ВО «Свобода» пікетували міліцію, вимагаючи звільнити затриманого однопартійця Віктора КОЗОРОГА, якого правоохоронці звинувачують у зриві прапора КПУ 9 травня.