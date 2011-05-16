Проти соратниці Тягнибока порушили кримінальну справу

Проти голови фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді, голови обласної «Свободи» Ірини СЕХ порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», сьогодні у Львівському міському управлінні міліції, куди її викликали на допит як свідка, їй вручили постанову за підписом прокурора Львівської області Віталія КОВБАСЮКА про порушення проти неї кримінальної справи за статтею 293 Кримінального кодексу України.

І.СЕХ інкримінують «групове порушення громадського порядку» під час приїзду до Львова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. За «організацію групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активну участь у таких діях» загрожує покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Сьогодні на допит у Львівське міське управління міліції викликали депутатів Львівської обласної та міської рад від ВО «Свобода». Зокрема, допитували голову фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслана КОШУЛИНСЬКОГО, голову фракції у Львівській обласній раді І.СЕХ, голову Львівської міської організації Івана ГРИНДУ, голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ та інших.