Експеримент: чи дадуть людині з лопатою обіцяну Азаровим землю

Профспілки мають намір з’ясувати, чи можливо в Україні отримати землю та вирощувати продукти власноруч, як це радить уряд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Зокрема, під час експерименту «Земля трудящим?» представники регіональних організацій напишуть до ста заяв у кожному регіоні на отримання землі та доведуть до громадськості результати своїх спроб отримати землю та «взятися за лопати».

«Передумовами для експерименту стала Земельна реформа, яка постійно анонсується представниками владних еліт. В українському суспільстві є чимало побоювань, що внаслідок «соціальних реформ» незахищені верстви населення будуть фінансово виснажені, і тоді відбудеться масова приватизація землі на користь олігархічних груп України та «близького зарубіжжя». Хоча відповідно до закону, кожен громадянин України має право безкоштовно отримати землю», - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Тим часом приводом для експерименту, підкреслив він, стали слова прем’єр-міністра АЗАРОВА, який заявив, що українцям нема чого скаржитись на своє соціальне становище, а натомість – «брати до рук лопати та йти вирощувати собі продукти». “От ми і перевіримо, наскільки реальним є втілення пропозицій уряду», - заявив М.ЯКІБЧУК.

Як зазначили в прес-службі, це є другим соціальним експериментом НФПУ. Перший соціальний експеримент, під час якого п'ятеро людей з різних регіонів України та різних соціальних кіл добровільно жили протягом місяця на суму, офіційно визнану як прожитковий мінімум в Україні, – відбувся восени 2010 року.