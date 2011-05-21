Фельдман показав рідкісні картини, які виставить на доброчинний аукціон

У Харкові в художній галереї «АВЕК» відбулася презентація 55 картин із приватної колекції народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, які будуть виставлені на добродійному аукціоні «Мистецтво милосердя» з 26 травня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, серед картин – автолітографії та офорти Марка Шагала, Пабло Пікассо, Хоана Міро, Анрі Матісса, картини Давіда Бурлюка, Василя Хмелика, Миколи Глущенка, Якова Шапіро, Леона Зака, Ерно Ерба, Михайла Адлена, Михайла Андрієнка-Нечитайла.

На кошти, виручені від продажу лотів, міжнародний фонд Олександра Фельдмана придбає сучасне устаткування для Харківського міського центру дитячої нейрохірургії, аналогів якого немає в Україні.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив надію, що задум буде реалізовано повністю. «Я абсолютно впевнений, що ця задумка буде реалізована, і досить дороге устаткування з'явиться в лікарні Харкова. Найголовніше, що за допомогою небайдужих людей, людей з активною громадянською позицією, за допомогою лікарів, які працюватимуть на сучасному устаткуванні, буде врятовано не одне дитяче життя» - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, початкова вартість лотів занижена, але під час торгів ціни на ці картини може значно зрости. Вартість картин, виставлених на аукціон, становить більш як 400 тисяч доларів.

«За моєї пам'яті, - сказав М.ДОБКІН, - ніколи регіон не виходив на столичний рівень для організації добродійного аукціону. Хай наш приклад наслідують й інші міста».

Як відзначили під час заходу організатори аукціону Борис і Олександр ФЕЛЬДМАНИ, подібні добродійні акції стануть регулярними.

«Є така ідея - зробити цю акцію щорічною, і таким чином вирішувати кожного разу різні проблеми. У розмові з губернатором я дізнався, що в Харкові немає гамма-ножа, який нам дуже потрібний. Я не знаю, як ми зможемо підготуватися до наступного аукціону, але точно можу сказати, що без харків'ян, без небайдужих людей це точно неможливо зробити», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, для аукціону вибрали полотна тих художників, пензлю яких належить кілька картин в його колекції. "Фахівці фонду самі провели ревізію колекції й відібрали ті речі, які дублювалися, дві або більше картин одного автора, одну з картин виставляли на продаж, щоб я не втрачав лінію", - зазначив народний депутат.