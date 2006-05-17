«Укрзалізниця» не возитиме безплатно школярів під час канікул

Цього року «Укрзалізниця» вимушена відмовитися від традиційної акції із безкоштовного перевезення школярів під час канікул. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Василя ГЛАДКІХ, «у затвердженому Кабміном фінансовому плані «Укрзалізниці» на 2006 рік ці витрати не передбачені».

В той же час, «Укрзалізниця» продовжуватиме безкоштовно перевозити дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків; дітей загиблих військовослужбовців, працівників правоохоронних органів і шахтарів; дітей-інвалідів всіх категорій і дітей-чорнобильців.

Як наголошується в повідомленні, дітям від 6 до 14 років надаватиметься 25% знижка на залізничні квитки, не зважаючи на те, що Державним бюджетом України на 2006 рік Міністерству у справах сім`ї та молоді не виділено кошти на погашення втрат залізниць за перевезення дітей віком від 6 до 14 років.

У повідомленні підкреслюється, що відомство продовжує надавати 25% знижку на проїзд залізничним транспортом дітям від 6 до 14 років, а також усі інші встановлені на державному рівні пільги для громадян.

За даними відомства, впродовж 2005 року «Укрзалізниця» перевезла в цілому понад 3,5 млн. дітей віком від 6 до 14 років, сума недоотриманих прибуткових надходжень за ці перевезення становила майже 17 млн. грн. За перший квартал 2006 року «Укрзалізниця» перевезла 439 тис. дітей на суму 2,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2006 р. Згідно з ним, доходи відомства становлять 22,7 млрд. грн., витрати - 21,4 млрд. грн., фінансовий результат до оподаткування - 1,9 млрд. грн. У доходах від перевезень враховано підвищення на 50% тарифів на пасажирські перевезення, яке передбачене з 1 червня ц.р

При цьому під час узгодження фінплану з Мінфіном були скорочені витрати на соціальні заходи, які заплановані в сумі 219,3 млн. грн., що на 98,2 млн. грн. менше 2005 р.