Березовський: із в'язниці Тимошенко буде чутно краще, ніж з волі

Російський олігарх у вигнанні Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що наступним Президентом України стане Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав журналу WEEKLY.UA, коментуючи вчорашнє затримання Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, те, що вчора сталося, – це безумовна перемога Ю.ТИМОШЕНКО. Вся ця ситуація стратегічно означає поразку існуючого в Україні режиму, вважає він.

Як відзначив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, «виповнився рік з того часу, як ТИМОШЕНКО були висунуті звинувачення. Протягом року її поступово начебто викреслювали з пам`яті. Очевидно, влада вважала, що якби це відбулося різко, то могла б бути реакція натовпу. Але влада не враховує того, що всі її мінуси стануть плюсами Юлі. Тепер потенціал Юлі як альтернативи цієї влади зростатиме. Грубо кажучи, створено єдиний центр капіталізації помилок влади».

«Коли посадили ХОДОРКОВСЬКОГО, я сказав, що в Росії немає трибуни вищої, ніж «Матроська тиша». Оскільки Україна мало чим відрізняється від Росії, то і в Україні теж немає вищої трибуни, аніж в`язниця. Звідти ТИМОШЕНКО буде чутно набагато краще, ніж якби вона була на волі», - вважає Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Російський олігарх упевнений: цей режим в Україні буде повалено не шляхом виборів. «Не на виборчих дільницях розв`язуватиметься це питання. Зміна авторитарного режиму на демократичний відбудеться шляхом революції. Не важливо, як вона називатиметься «Друга Помаранчева» або якось інакше. Важливо, що тоталітарні режими ніколи не здають владу шляхом вільного волевиявлення громадян», - сказав він.

«Я підтримував Помаранчеву революцію і цього ніколи не приховував. Я, безумовно, хотів би підтримати і наступну. Але зроблю це, якщо розумітиму, що час настав. Ви знаєте вираз: «політика – мистецтво можливого». А я доповню, що «революція – це мистецтво неможливого». Коли час цього «неможливого» настане, тоді я готовий підтримати революцію», - заявив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Водночас він вважає, що те, що сталося - логічна розплата Ю.ТИМОШЕНКО за її політичну недалекоглядність. «Вона просто не розуміла, що цей режим - режим беззаконня… Вона не розуміла, що кінець кінцем саме так з нею і поводитимуться. А це було очевидне, тому що ЯНУКОВИЧ поводиться дуже логічно. Це не означає, що він поводиться правильно. Однак він завжди діє логічно. ЯНУКОВИЧ розправляється зі своїми політичними опонентами, як і належить будь-якому авторкату», - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО «можуть посадять всерйоз і надовго». «Але режим її не переживе, - вважає Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. - Він не протримається стільки, скільки протримався путінський режим, який вже у занепаді. Росія - на порозі зміни політичного режиму. Це позначиться на всьому пострадянському просторі і насамперед на Україні. Режим ЯНУКОВИЧА без підтримки авторитарного режиму в Росії не зможе існувати. Такого просто не може бути».