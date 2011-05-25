Кличко засудив Черновецького

Печерський районний суд Києва сьогодні, 25 травня, задовольнив позов голови фракції «УДАР» у Київраді Віталія КЛИЧКА до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, визнавши факт систематичного порушення чинного законодавства з боку мера столиці.

Про це заявила заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Наталія НОВАК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

За її словами, у фракції вважають, що відповідно до чинного законодавства, дане рішення суду є законною підставою для призначення та проведення в столиці позачергових виборів Київського міського голови.

«Так, суд визнав протиправною діяльність мера Києва щодо непроведення особистого прийому громадян та депутатів. Це - лише один з фактів системної бездіяльності міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який вже протягом тривалого часу не виконує свої конституційні обов’язки та не керує містом», – наголосила Н.НОВАК.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року у фракції «УДАР» заявили, що подаватимуть позов до суду на мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за його бездіяльність.

Про це депутати фракції сказали після того, як 17 лютого разом з журналістами знову не застали міського голову на робочому місці.

«Усе це свідчить про те, що мер працювати не може і не хоче. Він раптово з’явився в столиці, дав кілька інтерв’ю, його начебто навіть бачили на робочому місці – але все це тривало недовго. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову зник невідомо куди», – заявила тоді Н.НОВАК.

Також фракція Віталія Кличка «УДАР» закликала центральну владу не закривати очі на ситуацію в столиці та зробити вибір: “або змусити ЧЕРНОВЕЦЬКОГО працювати, або оголосити дострокові вибори мера”.