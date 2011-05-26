Євросоюз хоче від України прозорого процесу у справі Луценка
20:00, 26 травня 2011Політика
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"Намагаємося чинити тиск"
Європейський Союз хоче від України прозорого процесу у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявило джерело в дипломатичних колах ЄС.
«Ми не втручаємося в окремі справи», - зазначив співбесідник агентства.
«Разом з тим, ми намагаємося чинити тиск на українську владу з тим, аби вона забезпечила прозорість і неупередженість процесу», - додав він.
За словами дипломата, це стосується не лише Ю.ЛУЦЕНКА, а й інших представників української опозиції.
Як відзначив співбесідник агентства, у представників Євросоюзу, зокрема, виникає питання, наскільки виправдано застосовано до екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід.
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