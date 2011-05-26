Євросоюз хоче від України прозорого процесу у справі Луценка

Європейський Союз хоче від України прозорого процесу у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявило джерело в дипломатичних колах ЄС.

«Ми не втручаємося в окремі справи», - зазначив співбесідник агентства.

«Разом з тим, ми намагаємося чинити тиск на українську владу з тим, аби вона забезпечила прозорість і неупередженість процесу», - додав він.

За словами дипломата, це стосується не лише Ю.ЛУЦЕНКА, а й інших представників української опозиції.

Як відзначив співбесідник агентства, у представників Євросоюзу, зокрема, виникає питання, наскільки виправдано застосовано до екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід.