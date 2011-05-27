Ющенко стане на захист Тимошенко, якщо її посадять несправедливо

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що готовий стати на захист колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в разі винесення судом несправедливого рішення про її покарання.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю журналу "Корреспондент" (№20 від 27 травня 2011 року), відповідаючи на питання: "Зараз у центрі уваги справа ТИМОШЕНКО. Якщо її посадять, ви встанете на її захист?".

"Якщо несправедливо — встану. Ми в першу чергу сьогодні повинні говорити про публічність таких рішень. Коли справа ДІДЕНКА, ЛУЦЕНКА, ПУКАЧА ведеться в таємному режимі, даруйте, як вони (влада) збираються пояснити громадськості, що на закритому судовому процесі ухвалюється вирок? Якщо ми так робитимемо, у нас кожна така справа тягнутиме на громадянське протистояння", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас екс-президент звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в розвалі демократичних сил. На його думку, поведінка Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єра призвела до розвалу ряду політичних партій, зокрема "Реформи і порядок" і Народного Руху України. "Це те, що було привнесене в 2005 році в демократичний і патріотичний рух у вигляді паразитизму однієї особи. Це й призвело до розвалу. Це й стало в 2010 році ключовою причиною перемоги ЯНУКОВИЧА. Сумарно симпатики демократії мали більше голосів. Але розбіжності в демократичних колах призвели до того, що внутрішнє поїдання було головною темою дня", - вважає він.