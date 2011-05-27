Януковича «одягнули» у костюм Ющенка? (фото)

Військові, певно, довго не думали

На інформаційному стенді Хмельницького військового полігону «оновили» Головнокомандувача української армії. Схоже, що на обличчя колишнього Головнокомандувача Віктора Ющенка наклеїли фотографію Віктора Януковича. І на плакаті тепер голова Віктора Федоровича, а тулуб Віктора Андрійовича. А хустинка у верхній кишеньці костюма видає звичку саме колишнього Президента. Фото Віталія Тараненка (Хмельницький)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter