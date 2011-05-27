Януковича «одягнули» у костюм Ющенка? (фото)

15:11, 27 травня 2011
Політика
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Військові, певно, довго не думали

На інформаційному стенді Хмельницького військового полігону «оновили» Головнокомандувача української армії.

Схоже, що на обличчя колишнього Головнокомандувача Віктора Ющенка наклеїли фотографію Віктора Януковича. І на плакаті тепер голова Віктора Федоровича, а тулуб Віктора Андрійовича.

А хустинка у верхній кишеньці костюма видає звичку саме колишнього Президента.

 Фото Віталія Тараненка (Хмельницький)

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