Януковича «одягнули» у костюм Ющенка? (фото)
15:11, 27 травня 2011Політика
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Військові, певно, довго не думали
На інформаційному стенді Хмельницького військового полігону «оновили» Головнокомандувача української армії.
Схоже, що на обличчя колишнього Головнокомандувача Віктора Ющенка наклеїли фотографію Віктора Януковича. І на плакаті тепер голова Віктора Федоровича, а тулуб Віктора Андрійовича.
А хустинка у верхній кишеньці костюма видає звичку саме колишнього Президента.
Фото Віталія Тараненка (Хмельницький)
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