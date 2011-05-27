Пшонка каже, що хитрий Черновецький документів не підписував

Генеральна прокуратура поки що не в змозі розібратися з роллю київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в розкраданнях столичної власності, оскільки прямих доказів на нього немає.

Про це в інтерв`ю ZN.UAсказав генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Хитрість полягає в тому, що сам він підписував мало документів – все ж таки він юрист, свого часу працював слідчим», – повідомив генпрокурор.

Водночас він зазначив, що питання до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «є й будуть», а Генпрокуратура продовжить розслідування. «Ми хочемо розібратися в тому, якою мірою він був ідеологом беззаконня, що чинилося в мерії. І якщо це був не він, то хто тоді? Чи було це наслідком ситуації, пущеної на самоплив, коли кожен крав, де і скільки міг, або це все ж таки чітко продумана діяльність організованої групи, яка вирішила збагатитися за рахунок власності громади Києва, використовуючи своє посадове становище», – сказав В.ПШОНКА.

За словами Генпрокурора, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже допитали з низки кримінальних справ і на нього ще чекають допити і очні ставки.

«Доводити причетність колишнього мера складно, і нам дуже потрібні деякі особи, які перебувають сьогодні в розшуку, які могли б значно прояснити ситуацію», – сказав В.ПШОНКА.