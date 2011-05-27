Литвин: Краще вмерти під прапором, ніж під парканом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політичні сили припинити дискусії навколо закону про використання червоних прапорів.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу “Рада”, коментуючи вимоги опозиції скасувати цей закон.

“Коли ми говоримо про непередбачувані результати, то ті, хто буде займатися тим, щоб створити непередбачувані обставини в країні, повинні зрозуміти, що відповідальність у них буде передбачувана. І свої політичні плани, у тому числі навіяні не лише з України, оці нацьковування, мають припинити”, - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що жодні прапори та жодні політичні сили не допоможуть провокаторвам уникнути відповідальності.

“Треба дати можливість людям спокійно жити і, відповідно, або вшановувати пам’ять, або байдуже ставитися”, - додав він.

Голова ВР пригадав цитату з якогось твору: “Краще вмерти під прапором, ніж під парканом”.

В.ЛИТВИН зауважив, що закон про червоні прапори не потрібно використовувати для нагнітання “чергових пристрастей”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 квітня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора перемоги). Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни.

20 травня Президент підписав закон про використання червоних прапорів у День Перемоги.

Представники опозиції пропонують скасувати цей закон.