Міністр про продаж землі, мертві душі та банки

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує дозволити здійснювати операції з продажу земель сільськогосподарського призначення лише фізичним особам - громадянам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив вчора журналістам на Житомирщині, коментуючи заяву народного депутата Юрія КАРМАЗІНА (фракція НУНС) про те, що дозвіл продавати землю іноземцям може спровокувати нову революцію в країні.

«Оприлюднена нещодавно позиція народного депутата України, голови Партії захисників Вітчизни Юрія КАРМАЗІНА про те, що якщо в Україні буде дозволено продаж землі громадянам іноземних держав, то це може спровокувати нову революцію в країні, є дуже радикальною, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. - Це радикальна точка зору, але я і моє міністерство пропонує на розгляд українського парламенту законопроект, який передбачає такий ринок землі, при якому продаж землі буде можливим тільки поміж фізичними особами - громадянами України».

Міністр зазначив, що прийняття парламентом цього законопроекту «заспокоїть» ринок землі та дасть можливість мати власникам земельних паїв додатковий прибуток, адже на сьогодні земля в Україні недооцінена. Також при введенні ринку землі уряд пропонує переоцінити земельний пай удвічі до існуючого рівня, щоб збільшити орендну плату, та платити її тільки грошима.

«Також, щоб залучити інвестиції, ми пропонуємо довгострокову оренду в необмеженій кількості та з правом застави землі в оренду у банк, тоді навіть якщо збанкрутує орендар, то власник земельного паю не постраждає, банк шукатиме нового орендаря, щоб продати право оренди. Таким чином, не буде спекуляцій та рейдерства, власники землі зрозуміють, наскільки привабливо и морально мати землю у власності, а значить, про які революції може йтися», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр закликав політиків не маніпулювати свідомістю громадян, створюючи ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. За його словами, створення таких груп є певною мірою «маніпулюванням суспільною свідомістю».

Міністр зазначив, що вважає неприпустимою ситуацію, за якої в країні орендарі фактично «працюють з "мертвими" душами, оскільки у багатьох випадках власники земельних паїв померли, а спадкоємців немає».

«Таким чином, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ говорить сьогодні не про ринок землі, а про завершення земельної реформи», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

На його думку, першочерговим завданням уряду є надання конституційного права власникові земельного паю можливості розпоряджатися землею. «Але держава ставить при цьому завдання при проведенні земельної реформи не залишити селян без землі», - зазначив він.

М.ПРИСЯЖНЮК сказав, що українські фахівці вже вивчили відповідний американський досвід і досвід пострадянських країн у плані проведення земельних реформ і знайшли оптимальну модель, що дозволяє завершити в Україні почату земельну реформу на законодавчому рівні вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Референдуми з питання про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення мають намір ініціювати всеукраїнські об`єднання «Свобода» і «Батьківщина». Місцеві організації цих партій створюють ініціативні групи з проведення референдуму.