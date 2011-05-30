«Профілактика» в ПР: в екс-спікера кримського парламенту забрали посаду

11:10, 30 травня 2011
Політика
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Кандидат за заміну вже є

Анатолій Гриценко зі співробітником міліції біля будівлі суду. Сімферополь, 27 січня
Рада Кримської організації Партії регіонів усунула колишнього голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА від керівництва Ленінською районною організацією ПР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парторганізації.

Повноваження А.ГРИЦЕНКА достроково припинені «у зв`язку з неможливістю виконувати свої обов`язки».

Крім того, при ухваленні рішення Рада кримської ПР керувався листами центрального апарату партії «про посилення профілактичної роботи з попередження виникнення фактів зловживання службовим становищем і порушень законів України членами Партії регіонів».

Лідер кримської парторганізації Василь ДЖАРТИ рекомендував до обрання головою Ленінської районної організації ПР заступника голови парторганізації, голову Ленінської РДА Валерія СТЕПАНОВА.

Партійна конференція у Ленінському районі має відбутися до 20 червня.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО був затриманий 24 січня за підозрою у перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської РДА в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський». Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, продовживши його у другій половині березні ще на два місяці - до 21 травня. Апеляційний суд Криму в травні продовжив арешт до шести місяців - до 21 липня.

А.ГРИЦЕНКО також підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель і зловживанні становищем при нарахуванні матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду голови ВР Криму двічі - у 1996-1998 і 2006-2010 роках.

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