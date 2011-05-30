«Профілактика» в ПР: в екс-спікера кримського парламенту забрали посаду

Рада Кримської організації Партії регіонів усунула колишнього голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА від керівництва Ленінською районною організацією ПР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парторганізації.

Повноваження А.ГРИЦЕНКА достроково припинені «у зв`язку з неможливістю виконувати свої обов`язки».

Крім того, при ухваленні рішення Рада кримської ПР керувався листами центрального апарату партії «про посилення профілактичної роботи з попередження виникнення фактів зловживання службовим становищем і порушень законів України членами Партії регіонів».

Лідер кримської парторганізації Василь ДЖАРТИ рекомендував до обрання головою Ленінської районної організації ПР заступника голови парторганізації, голову Ленінської РДА Валерія СТЕПАНОВА.

Партійна конференція у Ленінському районі має відбутися до 20 червня.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО був затриманий 24 січня за підозрою у перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської РДА в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський». Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, продовживши його у другій половині березні ще на два місяці - до 21 травня. Апеляційний суд Криму в травні продовжив арешт до шести місяців - до 21 липня.

А.ГРИЦЕНКО також підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель і зловживанні становищем при нарахуванні матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду голови ВР Криму двічі - у 1996-1998 і 2006-2010 роках.