Мартинюк орендує маєток за ціною «хрущовки»
Інший "рекорд" належить Януковичу
Перший заступник голови Верховної Ради України комуніст Адам МАРТИНЮК орендує державну дачу за три тисячі гривень. Про це повідомив сам А.МАРТИНЮК, повідомляє ТСН.
"Плачу три тисячі гривень оренди", - сказав А.МАРТИНЮК у відповідь на запитання щодо свого проживання в комплексі відпочинку Державного управління справами "Конча-Заспа".
Водночас у декларації про доходи А.МАРТИНЮКА за 2010 рік не вказано, що він платить за договорами найму якісь гроші.
Як відомо, А.МАРТИНЮК проживає в Конча-Заспі у маєтку площею близько 300 квадратних метрів.
Три тисячі гривень - 375 доларів - коштує орендувати в Києві однокімнатну квартиру, відзначає ТСН.
Зазначимо, інший "рекорд" за дешевизною оренди державного майна належить Віктору Януковичу. Як випливає з його декларації про доходи, у 2009 році В.ЯНУКОВИЧ платив за оренду колишньої державної резиденції "Межигір`я" трохи більше трьох гривень за сотку.
Довідка УНІАН. 12 травня на сайті Верховної Ради було оприлюднено декларацію А.МАРТИНЮКА, згідно з якою сукупний дохід першого заступника голови Верховної Ради України у 2011 році становив 344 тис. 591,73 грн.
З цієї суми заробітна плата становила 225 тис. 800,03 грн., пенсія - 79 тис. 955,10 грн., матеріальна допомога - 38 тис. 836,60 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї, серед яких А.МАРТИНЮК вказав дружину, становить 3 тис. 061,63 грн.
Крім того, А.МАРТИНЮК має земельну ділянку площею 1200 кв. м.