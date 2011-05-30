Янукович наказав Азарову зробити свято, але дешевше ніж за 177 млн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду скоротити витрати, заплановані на проведення параду у День Незалежності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ дав під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

«Переконаний, що скорочення коштів – це буде правильно», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Глава держави також доручив залучити до святкувань 20-річну молодь, ровесників незалежності України.

Також Президент доручив уряду зробити свято, яке сприйняли би усі українці, незалежно від віку.

Про виконання цих доручень учасники наради відзвітують на початку липня – на цей час заплановано наступне засідання Координаційної ради, повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ повідомив, що Кабмін затвердив план заходів до 20-ї річниці Незалежності України.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд виділив з держбюджету 177 млн. грн. на заходи, пов’язані зі святкуванням 20-ї річниці Незалежності України, але не виключив, що на деяким відомствам, у тому числі Міністерству оборони, фінансування буде збільшено.