Бакай подав у суд на Луценка

Сьогодні в Печерський районний суд м. Києва звернулися представники колишнього керівника Державного управління справами Президента України Ігоря БАКАЯ з позовом до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про захист конституційного права вважатися невинним у скоєнні злочину й права на справедливий суд.

Про це УНІАН повідомив представник інтересів позивача, член адвокатського об`єднання «В.Тетерський і партнери» Віталій ТЕТЕРСЬКИЙ.

За словами В.ТЕТЕРСЬКОГО, підставою для позовної заяви став виступ Ю.ЛУЦЕНКА на телеканалі "Інтер" третього березня 2006 року, в ході якого керівник правоохоронного відомства розповідав про скоєння І.БАКАЄМ злочинів, які, за словами міністра, заподіяли Україні мільярдні збитки.

У позовній заяві наголошується, що висунуті проти І.БАКАЯ звинувачення не були предметом розгляду суду й, відповідно, його вину не було встановлено правомочним вироком суду. В.ТЕТЕРСЬКИЙ зазначив, що в такому разі на І.БАКАЯ розповсюджується презумпція невинуватості.

В.ТЕТЕРСЬКИЙ також зазначив, що відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також статті 62 Конституції України, особа вважається невинною в скоєнні злочину, поки у встановленому законом порядку не буде доведене зворотне.

«Презумпція невинуватості гарантує кожному, що ніхто не може бути звинувачений представниками держави в скоєнні злочину, поки це не буде встановлено компетентним судом на підставі закону. Тому, інформуючи громадськість про хід слідства, на офіційних особах держави лежить обов`язок робити це делікатно й обережно, як цього вимагає презумпція невинуватості», - підкреслив адвокат.

Він додав, що, публічно стверджуючи про скоєння І.БАКАЄМ злочинів, Ю.ЛУЦЕНКО вийшов за рамки закону.

Адвокат вважає, що, перебуваючи в статусі міністра й представляючи державу, Ю.ЛУЦЕНКО порушив положення Конституції України й норми Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

В.ТЕТЕРСЬКИЙ також зазначив, що, на думку І.БАКАЯ, це порушення вимагає державного втручання - шляхом винесення судової ухвали, якою буде визнано факт порушення й застосовані заходи щодо його недопущенню в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, І.БАКАЙ, який знаходиться в Росії, навесні минулого року оголошений Україною в міжнародний розшук. Прокуратурою Києва він обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвели до тяжких наслідків), а також ч. 3 ст. 27 (як особа, яка організувала скоєння злочинів або керувала їх підготовкою або скоєнням) Кримінального кодексу України.

16 серпня 2005 року Генеральна прокуратура Російської Федерації у відповідь на клопотання Генеральної прокуратури України офіційно повідомила, що І.БАКАЙ є громадянином Росії і не може бути виданий Україні для притягнення до кримінальної відповідальності й суду.

Виходячи з вимог міжнародних конвенцій та інших міжнародно-правових договорів, кримінальна справа щодо І.БАКАЯ обсягом 100 томів передається Генеральній прокуратурі Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Росії.

За даною кримінальною справою виділені матеріали й продовжується досудове слідство щодо інших посадовців Державного управління справами, які є громадянами України.

3 жовтня 2005 року Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу щодо І.БАКАЯ - за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).