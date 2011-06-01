Азаров пропонує Януковичу повиганяти винних у «кричущій несправедливості»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ не впорався із завданням з наведення ладу в системі тарифоутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

“Профільне міністерство, в першу чергу заступник міністра Ю.ХІВРИЧ, не впоралися із завданням навести лад у надзвичайно болючій для громадян і дуже витратній для бюджету країни галузі. Ви не побачили кричущої несправедливості, змирилися з цинічним диктатом тих, хто робить свій бізнес на комунальних послугах”, - сказав прем`єр. Критикуючи міністерство, він, зокрема, підкреслив, що досі у державі не введений єдиний алгоритм ціноутворення на послуги ЖКГ.

Також АЗАРОВ заявив, що Кабінет міністрів просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти кадрові рішення щодо керівників регіонів за необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Уряд вносить пропозицію, шановний Вікторе Федоровичу, щоб Президент України прийняв кадрові пропозиції Кабінету міністрів України щодо окремих керівників регіонів, профільного міністерства, а також виніс догану главам обласних адміністрацій, які допустили у своїх регіонах безконтрольне підвищення тарифів, яке болюче позначається на людях, і допустили втрати державного бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав від уряду і керівників на місцях зваженої, справедливої і зрозумілої для громадян тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг.

26 травня Президент у черговий раз закликав М.АЗАРОВА підготувати пропозиції щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня. «Я вчергове, якщо не востаннє, попереджаю Вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні в цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.