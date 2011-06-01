Янукович сподівається, що дорослі подумають про відповідальність за дітей

Президент України Віктор Янукович привітав українців з нагоди Дня захисту дітей. У своєму вітанні Президент пообіцяв зробити все можливе, щоб українські діти зростали в мирній та заможній країні, та побажав усім дітям і дорослим міцного здоров`я, добра, радості, здійснення мрій та задумів.

«Щиро вітаю вас із Днем захисту дітей - добрим та радісним святом, яке відзначається в усьому світі першого літнього дня. Дитина в сім`ї є продовженням роду, а в державі - запорукою подальшого існування народу. Саме тому піклування про підростаюче покоління, його майбутнє повинно бути спільним обов`язком батьків, суспільства та держави. Наша повсякденна мета - виростити дітей фізично здоровими, духовно багатими, підготовленими до самостійного життя, справжніми патріотами своєї країни», - йдеться в привітанні Президента, розміщеному на офіційному сайті голови держави.

«Маю надію, що в цей день кожен дорослий задумається про особисту відповідальність як перед своїми дітьми, так і перед тими, кому потрібна особлива увага й турбота і кого доля обділила батьківським теплом та материнською ласкою», - сказав Віктор Янукович.