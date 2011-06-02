Азаров: Зараз гривня стабільна, як ніколи, і буде стабільною

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що курс гривні залишатиметься стабільним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таку заяву прем`єр-міністр зробив під час відкриття XXIII Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2011».

«Зараз гривня стабільна, як ніколи, і буде стабільною», - відзначив М.АЗАРОВ.

Глава уряду також відзначив, що банківська система України працює стабільно, і вже розпочалася виплата депозитів вкладникам «Родовід банку».

«Кожний вкладник банку може бути спокійний за свої вклади», - відзначив прем`єр-міністр.