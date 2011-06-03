Експерт заспокоїв: офіційну інфляцію занижує кожен Кабмін

Показник інфляції не є визначальним для продовження програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Таким чином економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ прокоментував агентству УНІАН лист голови НБУ Сергія АРБУЗОВА до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо занепокоєння Нацбанку загрозою посилення інфляції.

«Реформи, які передбачені в рамках співпраці з МВФ, вони у переважній більшості не пов'язані з інфляцією. Вони пов'язані з пенсійною реформою, вони пов'язані з більшою незалежністю Нацбанку, вони пов'язані з виведенням "Нафтогазу України" на беззбиткову діяльність, саме з цими показниками», - сказав О.ЖОЛУДЬ, при цьому відзначивши, що на сьогодні Україна відійшла від виконання взятих на себе у рамках співпраці з МВФ низки зобов'язань.

Кажучи про проблему інфляції, експерт відзначив, що з 2004 р. до 2009 р. її річний показник стабільно перевищував 10%, а в 2010 році офіційна інфляція була 9,1%, але зараз вона знову прискорюється. «Ми бачимо, що у нас висока інфляція за всіх урядів. Чи пов'язано це з урядовою політикою? У широкому значенні, так, - сказав О.ЖОЛУДЬ, - Це пов'язано з небажанням переходу від таргетування курсу до таргетування інфляції, а також з відкладанням, за політичними мотивами, підвищення тарифів».

Експерт також відзначив, що більшість оцінок щодо інфляції в 2011 році перевищує урядовий прогноз. І це не проблема виключно поточного року.

«Візьміть статистику за останні 5 років, за цей час ми мали різних і прем'єрів, і міністрів фінансів, і міністрів економіки, проте стабільною була ситуація, коли урядовий прогноз щодо цін був занижений порівняно з фактичним рівнем. Ця проблема є, однак це не проблема, яка виникла в поточному році, а це проблема, яка існує постійно», - сказав О.ЖОЛУДЬ.

Він відзначив, що такий це позитивно впливає на збільшення номінальних доходів бюджету, що, у свою чергу, є безумовним позитивом для уряду.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ у своєму листі до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВУ заявив, що Національний банк занепокоєний загрозою посилення інфляції. Так, у квітні зростання індексу споживчих цін “прискорилося” до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировину і низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може досягти 12-13% у річному вираженні. Голова НБУ також вказав на ризики у разі припинення співпраці з МВФ.