Школу в Макіївці поспішають закрити, попри протести батьків

У місті Макіївка, незважаючи на те, що батьки учнів загальноосвітньої школи № 3 оспорюють у суді рішення міської ради про ліквідацію цієї школи, чиновники міського відділу освіти спішно розпорядилися вивезти з неї шкільний інвентар, розподілити учнів і швидко закрити навчальний заклад.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили батьки учнів Макіївської школи № 3.

Вони нагадали, що 25 березня 2011 р. Макіївська міськрада винесла рішення про ліквідацію в місті декількох шкіл, зокрема школи № 3. Згідно з рішенням, школа має припинити свою роботу 31 серпня 2011 року. Але 1 червня Центрально-міський районний суд м. Макіївка прийняв до розгляду позов батьків із вимогою скасувати це рішення міськради.

Разом із тим батьки заявили, що в Макіївському міському відділі освіти поспішають закрити школу №3 уже в червні.

«У нас школу заплановано закрити 31 серпня, а директор говорить, що в міському відділі освіти видали наказ про те, що початкові класи повинні у нас закритися вже до 5 червня, а решта класів – до 10 червня», - пояснюють представники ініціативної групи шкільного батьківського комітету.

Вони повідомили, що директор навчального закладу, посилаючись на наказ Макіївського міського відділу освіти, вимагає забрати документи дітей і визначитися з іншими школами, «інакше документи будуть передані автоматично в школу, що рекомендується відділом освіти, і документи дітей передадуть в архів».

Батьки заявили, що директор школи не ознайомила їх із наказом і віддала документ у відділ освіти.

Вони також повідомили, що вчителів чиновники міського відділу освіти примушують уже до 15 червня визначитися з вибором місця роботи й офіційно оформитися в інший навчальний заклад, пояснюючи це тим, що «міський відділ освіти скоро йде у відпустку, й цим працевлаштуванням педагогів потім нікому буде займатися».

Крім того, батьки заявили, що зараз зі школи виносять меблі, розбирають кабінети, а учнів змушують у цьому брати участь.

«Після цього наказу міськвідділу освіти, йде повністю розгром школи – знімають дошки, виносять парти, все це робиться неакуратно, б`ють скло. Підганяють бібліотекаря, щоб вивезти всі книги. Вчительських столів вже немає, половини парт немає», - говорять батьки.

Батьки висловили надію, що поданий ними позов до суду буде незабаром розглянуто, справедливість восторжествує й винних у «розгромі школи» буде покарано.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області матері трьох учнів, які навчаються в школах №3, № 27 і № 100, - Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА 1 червня подали адміністративний позов до Центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію шкіл № 3 № 27 № 94 і № 100. Батьки вважають, що рішення міськради про закриття шкіл порушує права їхніх дітей.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».