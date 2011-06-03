Чорновола дістали з могили, щоб прибрати сліди вбивства?

Утаємничена ексгумація тіла В’ячеслава Чорновола дає підстави для настороженості, чи не намагається влада усунути єдине свідоцтво злочину проти нього.

Про це заявив голова Народного руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК сьогодні на прес-конференції у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.

«Про необхідність проведення ексгумації тіла В.Чорновола нам було відомо давно. Про це ми говорили під час зустрічі з генпрокурором ще в березні цього року. І він сказав, що це потрібно, щоб підкріпити одну з версій слідства. На той момент не було згоди членів родини. Після отримання такої згоди ексгумацію провели. Звичайно, нам, як членам партії, не повинні були нічого повідомляти, однак родина мала б про це знати. Думаю, влада хоче утаємничити цей процес для того, щоб усунути його з-під будь-якого контролю», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Він повідомив, що звертався до МЗС на прохання Генпрокуратури і надав конкретні контакти міжнародних установ, які займаються ідентифікацією тіла і є безсторонніми у цих процесах. «Але, на жаль, вся ця робота покладена в шухляду. Їм не потрібні незалежні міжнародні експертизи. Вони, очевидно, хочуть убезпечити себе від несподіваних результатів. Адже незалежна експертиза може підтвердити версію про те, що В.Чорновола добивали після аварії, яка також була спланована», – переконаний Б.ТАРАСЮК. Він наголосив, що звернувся до генпрокурора, щоб організувати негайну зустріч.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 червня, сестра В.Чорновола Валентина заявила, що пішла покласти квіти на могилу брата і побачила, що асфальтна доріжка від могили розкопана. Вона припустила, що це був підкоп, щоб витягнути труну.

У зв’язку з цим вона не виключила, що Генеральна прокуратура таємно почала процедуру ексгумації тіла В.Чорновола.

Пізніше у прокуратурі Києва поінфомували, що ексгумація тіла В.Чорновола проведена за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл загинув у автокатастрофі на шосе Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року, коли його автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з КамАЗом, який розвертався посеред дороги. У тій аварії загинув також водій В.Чорновола.

Неодноразово висловлювалися версії, що В.Чорновіл помер не внаслідок аварії, а через інші тілесні ушкодження, яких не виявили одразу після загибелі політика.