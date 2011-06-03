Депутат-регіонал пропонує 6 червня проголосити Днем російської мови
20:34, 03 червня 2011Політика
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Зареєстровано законопроект
Народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО пропонує 6 червня проголосити в Україні Днем російської мови.
Відповідний проект постанови депутат зареєстрував сьогодні у парламенті, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.
Повний текст проекту поки не оприлюднено.
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